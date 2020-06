Briefe aus Sibirien: Ein Audiotour durch Kunsträume in jetzt abgeschlossenen Weltgegenden 3

Die Sendereihe ist bestrebt, den empathischen Austausch mit Künstler*innen aus aller Welt weiterzuführen. Heute führt NashilongweshipweMushaandja auf einer Audiotour durch sein Studio in Katatura, Windhoek, Namibia.

(DE) NashilongweshipweMushaandja ist ein international viel beachteter junger namibischer Künstler, Performer, Lehrender und Autor. Zurzeit schreibt er seine Doktorarbeit am Zentrum für Theater-, Tanz- und Performance-Studien und den Archiven und der Public Culture Initiative an der Universität Kapstadt, Südafrika. Er befasst sich mit verkörperten und räumlichen Archiven in Bewegungsformensowie der traditionellen namibischen musikalischen Praxis Oudano.Making Love, Solidarity in Decolonial Times ist der Titel seines Essays für das Buch von Laura Horelli, Changes in Direction, das im September 2020 von der Galerie für Gegenwartskunst im E-WERKherausgegeben wird.Am Ende dieses Texts schreibt er, dass Solidarität kritisch reflektiert und eine radikale Offenheit braucht. Dies sei noch dringender angesichts der plötzlichen Covid-19-Pandemie. Sieerfordere radikale Liebe, Fürsorge und Phantasie für eine bessere Welt.

Nashilongweshipweist im Gespräch mit Heidi Brunnschweiler, Leiterin der Abteilung Bildende Kunst, E-WERK Freiburg, und Dag Henrichsen, einem namibischen Historiker der Basler Afrika Bibliographien, dem namibischenDokumentationszentrum in Basel.Wir haben mit ihm über die Zeit im Lockdown, seine künstlerische Praxis, Musik und die Notwendigkeit von Solidarität heute gesprochen.

Das Gespräch wird auf Englisch geführt.

In Kooperation von Radio Dreyckland und Galerie für Gegenwartskunst, E-WERK Freiburg