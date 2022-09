On the 16th of September Tajikistan invaded Kyrgyzstan, shortly after Uzbekistan, Kyrgyzstan and China signed an agreement on a railroad construction bypassing Russia.

Erlan and Aidai from Баштан Башта (Bashtan Bashta) explain why this is not just a border conflict between Tajikistan and Kyrgyzstan, give background information on the invasion and criticize western media coverage.

Link to Баштан Башта: https://www.instagram.com/bashtan_bashta/

[Interview in deutscher Übersetzung folgt noch]