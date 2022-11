Lucy Kruger, die südafrikanische Singer/Songwriterin, die mittlerweile in Berlin zuhause ist, war am 2.10.2022 im Slow Club in Freiburg zu Gast. Zusammen mit ihrer Band, den lost boys, macht sie Musik die klingt wie eine ehrliche Umarmung, ein zartes Hauchen, ein Gespräch im Kerzenschein, irgendwann zwischen Nacht und Tag. Ihre Texte sind zutiefst emotional, intim und verletzlich. Verpackt in atmosphärische, teils mystische, teils laut donnernde Musik erzeugen Lucy Kruger & the lost boys ein Gefühl von Wärme, das empowernd und einfühlsam zugleich ist.

Im Gespräch mit Lucy Kruger ging es um ihre Tapes Trilogie, um Einsamkeit in Großstädten, um wüstenhaft anmutende Auftritte auf großen Festivalbühnen und um intime Momente in dunklen, kleinen Clubs.