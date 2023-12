"Die Kontrolle der iranischen Terrororganisationen über staatliche Einrichtungen im Irak, wie von Idrees beschrieben."

Idrees aus dem Irak. Er war früher Polizist beim Grenzschutz des irakischen Innenministeriums, bevor er nach Freiburg kam. Eigentlich hat er eine gesicherte Aufenthaltserlaubnis aber nun muss er seinen aktuellen Personalausweis abgeben und erhält eine Duldung, was ihn sehr überrascht hat, denn seine Geschichte ist sehr brutal und er hat in seiner Heimat viel Gewalt erlebt.

Am 20.11.2023, während er bei der Organisation SAGA in Freiburg war, die Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützt, hat er zufällig rdl entdeckt und sich gemeldet, um seine Leiden und die Übergriffe von kriminellen Banden im Irak zu erklären.

Er hat detailliert erklärt, wie die iranischen Terrororganisationen (die dem Iran angegliedert oder von ihm finanziert werden) das irakische Recht und die medizinischen Einrichtungen kontrollieren.

Das Seltsamste und Schockierendste ist die unmenschliche Behandlung der Länder gegenüber den Flüchtlingen, die den Weg von der Türkei nach Deutschland nehmen. Ihre brutale Behandlung durch Schläge und die finanzielle Ausbeutung der Menschen. Und das Rauben ihres Geldes ist am schlimmsten.

So Ihr lieben, wir bitten alle wie möglich, seine Geschichte an Frau Faeser “ Bundesministerin des Innern und für Heimat” weiterzuleiten, um die Abschiebung der Iraker in ein angeblich sicheres Irak zu überprüfen. denn das ist tatsächlich die Lüge des Jahrhunderts!