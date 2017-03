40.000 Menschen bei Unterstützungskundgebung für Fillon – Hunderte bei Gegenprotest gegen Korruption

Am gestrigen Sonntag haben sich zehntausende Menschen in Paris bei einer Unterstützungskundgebung für den konservativen Präsidentschaftskandidaten François Fillon versammelt. Medien und Polizei sprechen von bis zu 40.000 Menschen, Fillon selbst sprach von 200.000. Sie folgten dem Aufruf des Kandidaten, der bei der Kundgebung am Trocadéro-Platz auftrat.

Gleichzeitig demonstrierten Hunderte in Paris am Platz der Republik mit Kochtöpfen gegen die Korruption gewählter VolksvertreterInnen. Sie pfiffen die Kandidaten Fillon und Le Pen aus, gegen die Ermittlungen wegen der mutmasslichen Veruntreuung von Steuergeldern laufen.

Im Januar und Februar hatte eine Enthüllungszeitung Fillon vorgeworfen, er habe rund eine Million Euro Steuergelder an seine Familie zugeschanzt, in dem er seine Frau jahrelang als Parlamentsassistentin scheinbeschäftigt und seine zwei Söhne zu Expertenaufträge des Parlaments verholfen habe. Ausserdem soll er den Wert seines Schlosses als zu niedrig angegeben haben. Im Rahmen der Ermittlungen durchsuchte die Polizei am vergangenen Donnerstag und Freitag die Pariser Wohnung und das Schloss von Fillon.

