55 Abschiebungen aus Freiburg in 8 Monaten

Von Oktober 2016 bis Mai 2017 wurden 55 Personen aus Freiburg abgeschoben. Diese in der Öffentlichkeit wenig präsente Tatsache offenbart nun die Antwort auf eine Anfrage der Grünen Alternative Freiburg (GAF). Alle Familien die abgeschoben wurden kamen aus den Balkanländern. Im Oktober wurde eine 7-köpfige Familie aus Freiburg abgeschoben (RDL hatte berichtet). Im Januar wurden 3 4-köpfige Familien aus Serbien, Mazedonien und Albanien abgeschoben. Im Februar wurde eine 5-köpfige Familie aus dem Kosovo abgeschoben. Im März wurde ein Ehepaar und eine 6-köpfige Familie ebenfalls in den Kosovo abgeschoben und im April wurde dann schließlich noch eine 4-köpfige Familie nach Bosnien-Herzegowina abgeschoben. Da es nach Bosnien momentan keine Sammelabschiebungen aus Baden-Württemberg gibt, fand diese Abschiebung außerhalb der monatlich stattfindenden Massenabschiebungen statt. Neben den Abschiebungen der Familien über die Radio Dreyeckland noch regelmäßig berichtet hat, wurden aber auch 19 Einzelpersonen aus Freiburg abgeschoben. Diese gewaltsamen Reisen ins Ungewisse fanden wohl meist gänzlich ohne Öffentlichkeit statt. 3 Abschiebungen waren sogenannte Dublinabschiebungen in ein anderes EU Mitgliedsland, das nach gesetzlicher Regelung für das Asylverfahren zuständig ist. Abschiebungen aus Freiburg fanden aber auch z.B. nach Frankreich, in die Slowakei, Algerien, Rumänien und sogar direkt nach Nigeria statt.

(FK)