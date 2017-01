Mann mit Hirntumor und Person am Tag vor Ausbildungsbeginn abgeschoben

Am heutigen Montag, den 9. Januar, fand die erste Sammelabschiebung aus Baden-Württenberg in Richtung Balkan im neuen Jahr 2017 statt. Das Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung macht auf die Einzelschicksale hinter der Grün-Schwarzen Abschiebenormalität aufmerksam:

Aus Rottweil wurde ein älterer Mann mit Gehirntumor abgeschoben. Er hätte demnächst operiert werden sollen. Als Angehöriger der Roma-Minderheit wird er in Mazedonien wohl kaum eine Chance auf eine ausreichende Behandlung haben. Mit dem Mann zusammen wurden seine Frau, die beiden erwachsenen Söhne und die Enkelin abgeschoben. Einer der Söhne hat eine geistige Behinderung. In Rottweil hätte er voraussichtlich in einer Werkstätte für Menschen mit Behinderung arbeiten können. Die Enkelin muss ihren Lebensgefährten in Deutschland zurücklassen.

Aus Freiburg wurde eine Roma-Familie aus einem Flüchtlingswohnheim nach Serbien abgeschoben. Sie lebten schon seit Jahren geduldet in Freiburg. Entgegen der gesetzlichen Regelung für langjährig Gedultete war die Abschiebung nicht angekündigt worden. Der Sohn hatte bereits einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen und hätte am Dienstag, also einen Tag nach der Abschiebung, die Ausbildung begonnen. Laut Integrationsgesetz dürfen Auszubildende während der Dauer der Ausbildung nicht abgeschoben werden. Die Freiburger Ausländerbehörde hat die Betroffenen aber wohl nicht auf eine Ausbildungsduldung hingewiesen.

Insgesamt wurden 53 Personen abgeschoben. 24 Personen nach Belgrad/Serbien und 29 Personen nach Skopje/Mazedonien. Fast Alle, nämlich 50 der Betroffenen waren Angehörige der Romaminderheit. Von der Abschiebung betroffen waren auch 16 Kinder bis 14 Jahren. Laut Regierungspräsidium Karlsruhe waren ursprünglich 92 Personen für die Abschiebung vorgesehen.

(FK)