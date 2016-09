AfD Baum irrlichtert im NSU UA

Dr. C.Baum ist von der AfD Rumpf Fraktion in den NSU UA des baden-württembergischen Landtages entsandt. Eigentlich will die AfD vor allem im Sinne ihres Bundesvorsitzenden Meuthen, die "linksversiffte Republik" bekämpfen. Böse Zungen behaupten gar, dass nur um einen Untersuchungsausschuss wegen "Linksextremismus" im Landtag durchzusetzen, die erneute Fusion der über den Antisemitismus Ihres AfD-MdL Gereon in zwei Fraktionen aufgespaltene gewählte Fraktion hinausgezögert wird.

Derweil muss Dr. Christina Baum die Fahne des abgepaltenen, aber schon wieder neugewählten Meuthen halt im NSU Auschuß hochhalten. Am Montag zeigte sich betont ignorant zu den vorgebrachtenErkenntnissen des Prof. Dr. Grumke - gemeinsame z.B. White Supremacy Ideologie, Antisemitismus und agressive Dominanzbestrebungen - insbesondere focussiert bei Freien Kameradschaften und den fest in der AfD verankerten "Identitären".

Dr. Christina Baum wollte nur das eine wissen.Play

Dass am Montag selbst die Berliner Polizei noch nix genaues wußte (technischer Defekt oder Brandstiftung?) schert eine baden-württembergische AfD- Abgeordnete erkennbar nicht im geringsten. Dass Ihr Fehlgriff - nicht im Untersuchungsauftrag -vom Vorsitzenden Drexler unterbunden wurde, mag eher die eigene Unterdrückungsfanatasien durch die "Systemparteien" (AfD Partei Jargon) nähren.

Kein Wunder allerdings, das die wachere Streiterin für die Fanatsmen Ihrer Partei sicherheitshalb erst gar keine Zeit finden konnte, um in der abschliessenden Runde der Obleute im Ausschuss durch Abwesenheit zu glänzen. Das erspart aber sicher peinliche Nachfragen!