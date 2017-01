AfD mobilisiert zur Demo am kommenden Samstag

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }

Unter dem Motto Karlsruhe wehrt sich: Terror-Import stoppen! Ruft der AfD-Stadtverband Ettlingen dazu auf „den freiheitlichen Gedanken demokratisch auf die Straße und in die Parlamente zu tragen“. Die Libertäre Gruppe Karlsruhe mobilisiert zur Gegendemonstration um 15 Uhr am Stephanplatz in Karlsruhe.

Rechtspopulist*innen von AfD, der Partei Die Rechte und NDP wollen den Terroranschlag in Berlin instrumentalisieren, um ihren biodeutschen Mehrheitsmitbürger*innen einen Krieg einzureden, gegen alle, die ihnen „nicht deutsch“ genug sind, zu hetzen und gar denen, die noch eine gewisse Moralvorstellung haben, das Gedenken an die Opfer untersagen wollen.