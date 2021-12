Amnesty Aktuell: Geflüchtete an der polnisch-belarussischen Grenze

Die prekäre Lage von Geflüchteten an der belarussisch-polnischen Grenze wird immer gefährlicher und bedrohlicher. Seit Sommer 2021 führt ein sich zuspitzender Konflikt zwischen der EU im Allgemeinen und Polen im Besonderen einerseits und Belarus andererseits dazu, dass Geflüchteten das Recht, einen Asylantrag zu stellen, verweigert wird und sie an der Grenze frieren und hungern müssen. Belarus wird eine Instrumentalisierung von Geflüchteten für politische Zwecke vorgeworfen, während die EU sowie Polen ausschließlich die gegnerische Seite für den Konflikt verantwortlich machen, Menschenrechtsverletzungen an Geflüchteten billigend in Kauf nehmen und den Zugang zum Asylverfahren an den EU-Außengrenzen zu einem Spielball geopolitischer Interessen werden lassen. Wie lassen sich jedoch die Perspektiven der einzelnen Staaten auf den Konflikt einordnen? Was für Möglichkeiten haben vor Ort NGOs und humanitäre Akteure, um den Geflüchteten zu helfen? Was muss von den beteiligten Konfliktparteien gefordert werden, damit die humanitäre Lage entschärft werden kann und Geflüchtete ausreichend versorgt sowie sichere Zugänge zum Recht auf Asyl gewährleistet werden können?

In unserer Amnesty Aktuell Sendung am 6. Dezember 2021 um 19:00 Uhr beschäftigen wir uns mit der Lage der Geflüchteten an der polnisch-belarussischen Grenze. Hierzu spricht Sonja mit Meral Zeller, Referentin in der Europaabteilung von PRO ASYL, über die Lage vor Ort, die Rolle der EU und über die (Un-)Möglichkeit für die Geflüchteten Asyl in der EU zu beantragen. Außerdem spricht Judith mit Sabine Erdmann, ehrenamtliches Vorstandsmitglied bei Memorial Deutschland, über Lukaschenko im internationalen Rampenlicht; mit welchen Vorwürfen ist er konfrontiert und wie reagiert er? Zudem spricht Lukas K. mit Nicolas Meier, Gruppensprecher der Amnesty Koordinationsgruppe für die EU-Länder, über die polnische Perspektive auf die Situation an der Grenze und die Forderungen von Amnesty an die Akteure.

Natürlich gibt es auch wieder unsere News zu Menschenrechtsthemen und die Amnesty-Erfolgsgeschichte sowie ein zum Thema passendes Musikprogramm.