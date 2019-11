Amnesty Aktuell: Protestbewegungen im Porträt

"Es mag Zeiten geben in denen wir machtlos sind, das Ungerechte zu verhindern, aber es darf keine Zeiten geben, in denen wir uns nicht dagegen wehren." - Elie Wiesel

In dieser Sendung widmen wir uns schlaglichtartig drei aktuellen Protestbewegungen, die sich ebenso wie Amnesty International dem Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung verschrieben haben, jede auf ihre Art und Weise. Während in Interviews mit aktiven Mitgliedern von Greenpeace und Extinction Rebellion verschiedene Protestformen zu den Themen Umwelt, Klimawandel und Artensterben deutlich werden, setzt unser drittes Interview direkt in Freiburg an und beleuchtet die Proteststrukturen in der Hausbesetzerszene rund um "Die WG - Wohnraum Gestalten" hier vor Ort.



Wie immer mit dabei sind außerdem aktuelle Menschenrechts-News aus aller Welt, unsere Amnesty-Erfolgsgeschichte und gute Musik.



Wir freuen uns sehr über Zuhörer*innen!