Angriff auf Parlament in Teheran und den Schrein Khomeinis

Nach ersten Meldungen iranischer Nachrichtenagenturen ist es zu einer Schießerei im iranischen Parlament und am Schrein des Islamischen Revolutionsführers Ruhollah Khomeini (chomeeni) in der Nähe von Teheran gekommen. Über Zahl der Opfer und Angreifer gibt es unterschiedliche Meldungen. Laut dem iranischen Sender Press TV drangen mindestens 4 Personen bewaffnet mit Kalaschnokow-Sturmgewehren und Pistolen in das iranische Parlament ein. Ein Wachmann wurde erschossen und 8 Personen wurden verletzt. Die Angreifer wurden überwältigt.

Gleichzeitig sollen drei Angreifer in das Mausoleum des Revolutionsführers Imam Khomeini bei Teheran eingedrungen sein. Besucher wurden verletzt. Zwei der Angreifer seien überwältigt worden. Einer hätte sich selbst in die Luft gesprengt. Über die Hintergründe der Angriffe war zunächst nichts bekannt.