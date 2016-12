UPDATE: Angriff auf Zürcher Moschee

Ein Mann hat am gestrigen Montagabend in einem Islamischen Zentrum in Zürich Moschee drei Menschen schwer verletzt. Der Angreifer drang in das Gebäude ein und schoss auf die betenden Menschen, so die Polizei. Passanten alarmierten die Polizei.

Der Angreifer, der als um die 30 beschrieben wird, floh nach der Attacke und wird seitdem gesucht. Das islamische Zentrum mit seinem Gebetsraum liegt in der Zürcher Innenstadt nahe des Bahnhofs. In der näheren Umgebung des Gebäudes wurde zudem eine Leiche gefunden. Ob die Person in einem Zusammenhang mit der Attacke steht, ist bis jetzt unklar.

UPDATE: Mittlerweile hat die Schweizer Polizei mitgeteilt, dass es sich bei dem aufgefundenen Toten wahrscheinlich um den Angreifer handelt. Die Fahndung wurde eingestellt.