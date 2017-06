Attentäter von Paris soll lange als radikaler Islamist bekannt gewesen sein

Nach französischen Pressemeldungen, war der Mann, der gestern einen Anschlagsversuch auf einen Polizeibus auf den Champs-Elysées in Paris begangen haben soll, der Polizei seit langem als radikaler Islamist bekannt. Wiedereinmal kann mensch sich fragen, warum InnenministerInnen mehr Überwachung für alle fordern, während die einschlägigen Täter immer bereits bekannt sind, an ihren Taten aber nicht gehinderrt werden können.

Der Mann hatte den Polizeibus auf der Pariser Nobelstraße mit einem PKW gerammt. In seinem Fahrzeug sollen sich Waffen, Sprengstoff und Gasflaschen befunden haben. Niemand außer dem mutmaßlichen Attentäter wurde verletzt. Wie dieser zu Tode kam, war am Morgen noch völlig unklar. Ein in den Medien verbreitetes Foto zeigt sein Fahrzeug von hinten bis auf zwei Seitenfenster ziemlich unbeschädigt.