Auch Aussenminister Boris Johnson tritt zurück im Streit um Brexit-Konzept

Im Vereinigten Königreich ist nun auch Aussenminister Boris Johnson zurückgetreten. Auch dieser Rücktritt steht im Zusammenhang mit dem von Theresa May angekündigten Konzept für einen EU-Austritt, demzufolge die britische Regierung weiterhin enge Beziehungen mit der Europäischen Union anstrebt.

Am Sonntag Abend hatte bereits der Brexit-Minister David Davis seinen Rücktritt angekündigt. Beide Männer waren prominente Minister im konservativen Kabinett von Theresa May und Wortführer des Flügels innerhalb der konservativen Partei, der ein sogenanntes hartes Brexit anstrebt, also einen radikalen Bruch mit der Europäischen Union.

Theresa May hatte am Freitag behauptet, die Regierung habe sich auf ihren Brexit-Konzept geeinigt. In den Verhandlungen mit der Europäischen Kommission um den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs will Theresa May insbesondere eine Freihandelszone mit der Europäischen Union erhalten. Dazu ist sie auch bereit, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs teilweise weiterhin anzuerkennen.

Boris Johnson lehnt dieses Konzept ab und erklärte bei seinem Rücktritt, Theresa May verfolge das Ziel eines halben Brexits, bei dem das Vereinigte Königreich zu einer Kolonie der Europäischen Union würde.

(mc)