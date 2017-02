Baden-Württemberg schiebt wieder insbesondere Roma ab

Am heutigen Mittwoch den 22. Februar findet nicht nur eine Sammelabschiebung nach Afghanistan statt, nein, das grün geführte Baden-Württemberg ließ auch mal wieder zahlreiche besonders ausgegegrenzte Menschen in Richtung Balkan abtransportieren. Insgesamt wurden 60 Personen abgeschoben. 35 der Betroffenen wurden nach Serbien, 25 der Betroffenen nach Mazedonien abgeschoben. 48 der Abgeschobenen gehören laut Regierungspräsidium Karlsruhe der Minderheit der Roma an. 24 derer, die diesmal morgens oder nachts polizeilich abgeholt wurden, waren Kinder bis 14 Jahren. 9 Personen wurden direkt aus Landeserstaufnahmelagern abgeschoben. Ursprünglich wollte das Regierungspräsidium 107 Personen abschieben, 47 konnten sich in Sicherheit bringen. (FK)