Baskische Aktivistin Nekane Txapartegi ist frei

Die in Zürich im April 2016 verhaftete baskische Feministin, Journalistin und Aktivistin Nekane Txapartegi ist seit letzter Woche frei. Sie sollte nach Spanien ausgelifert werden. Doch mit Entscheid vom 14. September 2017 hat nun das Spanische Gericht Audiencia Nacional die Verjährung ihrer Haftstrafe anerkannt.

Die Auslieferung wäre besonders drastisch gewesen, da Nekane 1999 in spanischer Incomunicado-Haft fünf Tage lang massiv gefoltert und auch vergewaltigt wurde. Wie medizinische Berichte belegen, wurde sie solange geschlagen und gewürgt, bis sie ein vorgefertigtes Geständnis unterschrieb. Aufgrund der erzwungenen Aussagen wurde Nekane 2007 in einem Massenprozess gegen baskische Linke zu einer mehrjährigen Haftstrafe wegen „Unterstützung einer terroristischen Vereinigung“ verurteilt.

Deshalb floh die Aktivistin in die Schweiz und lebte mehrere Jahre als Sans-Papier im Untergrund - bis sie letztes Jahr verhaftet wurde. Aufgrund dieser schweren Vorwürfe gegenüber den spanischen Behörden wäre eine Auslieferung von Seiten der Schweiz eine Menschenrechtsverletzung gewesen. Nun ist Nekane frei - die Kritik an den schweizer Behörden und den spanischen Foltermethoden verstummt aber nicht. Vom 15.09-30.09 sind Aktionswochen in der Schweiz geplant.

Für diesen Beitrag wurde hauptsächlich eine Reportage von Katrin Hiss (Radio RaBe) vom letzten Jahr recyclet. Den ganzen Beitrag und andere zum Thema findet ihr hier.

Infos zu den Aktionswochen gibt es hier.