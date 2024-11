"Bei Amazon wird überwacht, wie oft man aufs Klo geht und wie oft man krank ist"

Seit etwa 12 Jahren dauert der Arbeitskampf bei Amazon nun etwa an. Die Gewerkschaft ver.di will einen Tarifvertrag nach den Konditionen des Einzel- und Versandhandels durchsetzen. Amazon will sich hingegen weiter an der deutlich schlechter bezahlten Logistigbranche orientieren. Heute,am sogenannten Black Friday, an dem Unternehmen mit Preisnachlassen werben, ruft ver.di zum Streik in Bad Hersfeld auf. Ver.di erwartete, dass heute 1.200 Amazon-Beschäftigte aus dem ganzen Bundesgebiet mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen aus den USA, Schweden, Großbritannien und Italien protestieren. Wir haben mit Ute Fritzel, Sprecherin von ver.di-Hessen, gesprochen.