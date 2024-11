Beim Verfassungsschutz meldet sich der Skandal wie das Murmeltier

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang will für die CDU in den Bundestag. Der Schiedsrichter will während des Spieles bei einer Mannschaft eingewechselt werden. Das reiht sich ein in eine schier endlose Reihe von Skandalen um eine deutsche Sonderbehörde. Ein kurzer Rückblick auf den Abgang der letzten drei Präsidenten wird mit einem Ausschnitt eines Interviews mit dem Rechtsanwalt Udo Kauß (Humanistische Union) ergänzt, der am Fall seines Kollegen und Menschenrechtsaktivisten Rolf Gössner darstellt, mit welcher Dreistigkeit der VS mitunter seine Arbeit begründet.

jk