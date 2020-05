Übergangene Mitbestimmung des Betriebsrats kann dazu führen, dass die Arebit unterbleiben darf

Die Corona Pandemie verbreitet sich dort, wo Menschen zusammenkommen und der Gesundheitsschutz nicht immer beachtet wird. Nicht zuletzt ist das am Arbeitsplatz der Fall. Dass zeigt z.B. Norditalien, aber auch hierzulande ist es natürlich oftmals fraglich wie sehr der Gesundheitsschutz und die Abstandsregeln in Unternehmen eingehalten werden, wie die Beschäftigten in die Planungen eingebunden werden etc. Themen, die immer wieder auch ArbeitsrechtsanwältInnen erreichen. Wir haben mit der Freiburger Arbeitsrechtsanwältin Ricarda Ulbrich-Weber aus dem Hegarhaus gesprochen.

