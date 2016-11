Brit-IN statt Brexit bei Europol, Prümvertrag und jetzt Eurodac

Wenn es um die Kooperation bei repressiven Instrumenten der EU geht, will die britische ToryRegierung von Theresia May in der EU bleiben. Im Vertrag von Prüm ist der Einsatz von Polizeibeamten in anderen EU- Ländern geregelt. Der britische Geheimdienst GCHQ schöpft nicht nur alle emails im US Auftrag ab, sondern seine undercover Spitzel tummeln sich längst bei allen Protestevents auf dem Kontinent. Nach EurPol hat der britische Gesandte bei der EU in einem Schreiben an die Vorsitzende des Ausschuss für Recht und Inneres, die unbedingte Bereitschaft zur Kooperation in EuroDac, der zentralisierten Fingerabdruckdatei, erklärt. ST_14646_2016_INIT_EN.pdf