BUND protestiert gegen geplantes Pumpspeicherkraftwerk Atdorf am Auftakt der Erörterung

Am gestrigen Dienstag begann in Wehr die Erörterung zum Bau eines Pumpspeicherkraftwerks in Atdorf im Landkreis Waldshut. Mehrere betroffene Gemeinden sowie die lokale Gruppe der Umweltschutzorganisation BUND stemmen sich dagegen. BUND-AktivistInnen protestierten gestern beim Erörterungsbeginn gegen das Projekt. Sie hielten Plakate mit Todesanzeigen über Tierarten, die vom Projekt bedroht werden könnten.

Radio Dreyeckland sprach mit Sylvia Pilarsky-Grosch, der Landesgeschäftsführerin des BUND Baden-Württemberg, über die Kritik am Pumpspeicherkraftwerk Atdorf und über Alternativen dazu. Wir baten sie zunächst zu erklären, worum es sich bei diesem Projekt des Pumpspeicherkraftwerks handelt.