CDU Abschreckung in a nutshell: 4qm pro Person

Bei einem Rundgang in der im Bau befindlichen Container-Unterkunft für ukrainiche Kriegsflüchtlinge in Freiburg- Hochdorf kam die jüngste Niedertracht der Abschreckungspolitik des CDU geführten Ministeriums der Justiz und Migration in Baden-Württemberg an die hiesige Öffentlichkeit. Nicht nur Massennotlager wie im OBI-Markt, sondern auch in "normalen" Unterkünften brauchen Städte- und Landkreise sich nur noch um 4 qm"Wohn"fläche je Person besorgen. 0:40 Nach der angeblichen, natürlich unbewiesenen Pullfunktion des deutschen Hartz4Niveau auf Ukraine Flüchtlinge: Jetzt also Käfighaltung!

Zu drastisch formuliert? Nun die kleinen Kapuziner-Affen -Meist in Familiengruppen bis maximal Fünf - MÜSSEN (nach österr. Recht) auch soviel qm-Fläche in ihrer Indoor-Behausung zur Verfügung haben. Für Klammeraffen liegt die Mindestgröße bei 6 qm/je Primat! Hinzu kommen natürlich weitläufige Aussengehege. Das gibt das Tierschutzrecht vor.

Sind die Räumlichkeiten zu begrenzt - so weiß es auch das Fachamt in Freiburg 0:07

Wer stoppt eigentlich diesen menschenverachtenden Bullshit?

Michael Menzel