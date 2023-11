Charlotte Gneuß und Lena Gorelik: Glückwunsch. 15 Erzählungen über Abtreibung Lesung und Gespräch mit Fatima Khan

Eine Aufzeichnung vom 16. Juni 2023 im Literaturhaus Freiburg.

„Weder er noch ich hatten das Wort Abtreibung in den Mund genommen. Es war etwas, das keinen Platz in der Sprache hatte“, schreibt Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux in ihrem Roman „Das Ereignis“. Obwohl alleine in Deutschland rund 100.000 Schwangerschaftsabbrüche pro Jahr durchgeführt werden, ist das Thema gesellschaftlich und politisch tabuisiert. Auch im Privaten wird darüber hinter vorgehaltener Hand gesprochen. „Diese Sprachlosigkeit isoliert die einzelne, sie sperrt sie in ein Gefängnis aus Schweigen, Schuldzuweisung und Scham“, schreiben die Herausgeberinnen Charlotte Gneuß und Laura Weber in ihrer Anthologie „Glückwunsch“ (Hanser Berlin, 2023) mit 15 Geschichten über ein Thema, das kaum literarisch verhandelt wird.

Über Selbstbestimmung und die Eröffnung neuer Erzählräume sprachen die Autorinnen und Journalistinnen Lena Gorelik und Charlotte Gneuß in der Reihe „Girl, Woman, Other“ mit Moderatorin, Kuratorin und Künstlerin Fatima Khan.

Musik von Futurebae, Sleater Kinney, Arlo Parks, Culk, Torres, marika Hackman und Barbara Morgenstern.