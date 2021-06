Dei Gründe für den Aufschwung des Rassemblement National

In Frankreich finden an diesem und am darauffolgenden Wochenende die Regional- und Bezirksparlamentswahlen statt, vergleichbar mit hiesigen Landtagswahlen, die aber alle zeitgleich abgehalten werden. Prognosen zufolge könnte der Rassemblement National gleich mehrere Regionen gewinnen, insbesondere in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur sieht es für die Partei, die sich von Front National in Rassemblement National umbenannt hat, gut aus. Über die Wahl und die Gründe für das prognostizierte starke Abschneiden des RN haben wir mit unserem Frankreichkorrespondenten, dem freien Journalisten und Juristen Bernard Schmid gesprochen.