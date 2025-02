Angesichts der anstehenden Bundestagswahl und dem Einreißen der sogenannten Brandmauer gegen die AfD durch Friedrich Merz finden in zahlreichen deutschen Städten riesige Demos gegen rechts statt. Eine Besonderheit unter den Demos, ist eine Versammlung in der Schweiz. Ein Bündnis gegen rechts ruft in Einsiedeln, dem Wohnort von Alice Weidel zur Demo auf. Wir haben mit Pedro gesprochen.