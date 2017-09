UPDATE: Demonstrationen gegen Abschiebeflug nach Afghanistan

Rund 180 Menschen beteiligten sich am gestrigen Dienstag an einer Demonstration gegen einen Abschiebeflug nach Afghanistan. Am Düsseldorfer Flughafen protestierten sie gegen die sogenannte „Rückführung“ von Asylsuchenden in das Bürgerkriegsland.

Die erste Sammelabschiebung nach dem Anschlag auf die deutsche Botschaft in Kabul im Mai stieß auch bei Menschenrechtsorganisationen auf scharfe Proteste. So sagte beispielsweise Pro Asyl-Referent Karl Kopp im Interview mit Radio Dreyeckland, die Regierung wolle jetzt noch einmal Härte vor der Wahl zeigen und schiebe in ein völlig unsicheres Land ab.

Informationen zu den betroffenen Personen gab es im Vorfeld so gut wie keine. In den meisten Fällen erfahren Hilfsorganisationen erst im Nachhinein, wie viele Personen letztlich überhaupt im Flugzeug sitzen. Der Flüchtlingsrat in Nordrhein-Westfalen geht in diesem Fall von mindestens zwölf Menschen aus.

+++ Mittlerweile ist bekannt geworden, dass am Mittwoch morgen 11 Menschen in Kabul gelandet sind. Dies berichtet die Deutsche Presseagentur mit Verweis auf einen Sprecher des afghanischen Flüchtlingsministeriums. Zunächst seien nur acht aus dem Flugzeug gebracht worden. Die Gründe dafür sind unklar. +++