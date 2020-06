Rassismus bei der Polizei gibt es immer wieder und kommt auch bei uns immer wieder vor. Dazu passt auch eine Gegebenheit, die am Montagabend den am 8. Juni am Freiburger Hauptbahnhof stattfand. Maria Bronn berichtet uns darüber, was passiert, wenn der jugendliche Ali, der vor für ihn unerträglichen Zuständen in einem Heim flieht, die Freiburger Polizei zur Hilfe ruft.