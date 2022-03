Die russisch-ukrainische diplomatische Krise/ La crise diplomatique russo-ukrainienne de 2021-2022

Russland hat einen verheerenden Angriff auf die Ukraine gestartet. In einer Fernsehansprache am Morgen vom 24. Februar erklärte Präsident Putin, Russland könne sich aufgrund der angeblich ständigen Bedrohung durch die moderne Ukraine nicht "sicher fühlen, sich entwickeln und existieren".

Sofort wurden Flughäfen und Militärhauptquartiere angegriffen, dann strömten Panzer und Truppen aus Russland, von der von Russland annektierten Krim und von seinem Verbündeten Weißrussland. Nun bombardierten Kriegsflugzeuge die großen Städte.

Wie hat dieser Krieg angefangen? Wie geht es den Menschen dort und ihre Familien, die hier leben? Was ist die Situation von Transitflüchtlinge, die an den Grenzen dieser zwei Länder steckten und wie wird mit ausländische, nicht weiße Studierende in dieser Krisenzeit in der Ukraine und an den Grenzen mit Polen umgegangen. Darüber sprechen in dieser Sendung.

FR

La Russie a lancé une attaque dévastatrice contre l'Ukraine. Lors d'un communiqué télévisé dans la matinée du 24 février, le président Poutine a déclaré que la Russie ne pouvait pas "se sentir en sécurité, se développer et exister" en raison de la prétendue menace permanente de l'Ukraine moderne.



Des aéroports et des quartiers généraux militaires ont immédiatement été attaqués, puis des chars et des troupes ont afflué de Russie, de la Crimée annexée par la Russie et de son allié, la Biélorussie.



Comment cette guerre a-t-elle commencé ? Comment se portent les habitants de ces régions et leurs familles qui y vivent ? Quelle est la situation des réfugiés en transit qui se sont retrouvés coincés aux frontières de ces deux pays et comment sont traités les étudiants étrangers, non blancs en cette période de crise en Ukraine et aux frontières avec la Pologne. Ce sont là les questions auxquelles nous repondons au cours de cette émission.