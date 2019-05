Die Tiefenökologie und ihre Abgründe

Vor mehreren Wochen machte die Absage einer Veranstaltung auf dem Grethergelände von sich reden: Kurzfristig war aufgefallen, dass der geplante Referent höchst fragwürdige, u.a. frauenfeindliche Positionen vertritt. Diese publizierte er auf seiner inzwischen vom Netz genommenen Website "tietztiefoekologie", die in ihrem Namen ein weiteres für ihn zentrales Thema enthält: die Tiefenökologie. Nach eigenem Bekunden hat er ein Tiefenökologie-Netzwerk in Freiburg mit aufgebaut. Besteht zwischen seinen rechten Positionierungen und seinem Engagement für "Tiefenökologie" ein Zusammenhang? Was bedeutet überhaupt Tiefenökologie? Vor dem Hintergrund, dass die Debatte um die abgesagte Veranstaltung noch nicht ganz beendet ist und auch, dass der Begriff "Tiefenökologie" gerade in Freiburg und Umgebung in den unterschiedlichsten Kontexten immer wieder auftaucht, haben wir bei Peter Bierl nachgefragt. Er ist Autor des Buches "Grüne Braune. Umwelt-, Tier- und Heimatschutz von rechts".