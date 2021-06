Die umstrittenste antirassistische Veranstaltung Freiburgs?

Das Symposium "Dear white people..." fand dieses Jahr zum dritten Mal statt. Verschiedene Perspektiven von marginalisierten Gruppen wurden zusammengebracht, um ein tolles Programm auf die Beine zu stellen. Die Zusammenarbeit mit einer bestimmten Gruppe, "Palästina spricht", hat zu viel Kritik, aber auch zu Solidarität von verschiedenen Akteuren im Bereich der Antidiskriminierung geführt. In unserer Sendung diese Woche blicken wir auf die gesamte Veranstaltung zurück. Wir berichten über einzelne Panels, aber auch über den Konflikt, der die diesjährige Ausgabe zur umstrittensten antirassistischen Veranstaltung Freiburgs gemacht hat.

The symposium "Dear white people..." was held for the third time this year. Several perspectives of marginalized groups have been brought together in order to organise a great programm. However, the cooperation with a specific group, "Palestine speaks" has lead to many critics but also to support from different actors in the field of anti-discrimination. In our show this week, we look back on the whole event. We report about specific panels but also on the conflict that has made this year's edition the most controversial antiracist event of Freiburg.

Das Interview mit Rebecca Renz und Johanna Dangel in voller Länge 31:43