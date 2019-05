Dr. Felix Matthes berichtet von seinen Erfahrungen aus der Kohlekommission

Am Montag nach dem großen Wahlerfolg der Grünen bei der Europawahl, bei den Kommunal- und Landtagswahlen fand in Freiburg eine Veranstaltung über den Kohleausstieg statt. Im Vorfeld der Europawahl demonstrierte die Klimabewegung #FridaysForFuture mit Hunderttausenden in Deutschland und mehr als 10.000 Menschen in Freiburg gegen den Klimawandel und für einen Kohleausstieg bis 2030 anstatt des Kommissionsvorschlags bis 2038.

Wie dieser Aussteigsbeschluss zustande kam erklärte Dr. Felix Matthes ausführlich in der Veranstaltung die wir hier für euch zusammengefasst haben:

16:47

Nach mehr als zwei Stunden, ganz am Ende der Veranstaltung kam aber dann doch nochmal die Frage: Reicht das was da verhandelt wurde aus einer globalen Klimaperspektive aus um das 1,5 C° Ziel zu halten?

4:41