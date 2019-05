Gespräch mit Elke von Attac Freiburg und Claire von den Omas gegen Rechts zur Großdemonstration am Sonntag, eine Woche vor der Europawahl, bei der ein Rechrsruck befürchtet wird. In vielen verschiedenen Städten finden deshalb Demonstrationen gegen Nationalismus statt. Die u.a. von der Initiative Seebrücke initiierte Demo, inklusive viel Kulturprogramm, in Freiburg startet um 12 Uhr am Platz der alten Synagoge.