Ein Haus ohne Gesetz

Sans toit ni loi - "ohne Dach und ohne Gesetz" hat der Künstler Florian Haas seinen monumentalen Linolschnitt vom Freiburger Autonomen Zentrum genannt. Es war der Titel eines Lieblingsfilms seines früh verstorbenen Künstlerfreundes Uwe. Der Film mag Uwe an sein eigenes Leben erinnert haben. Rastlos, immer bei knappster Kasse und oft ohne sicheren Schlafplatz zog er durch die Freiburger Hausbesitzer*innenszene und auch durch's AZ. Ihm hat Florian Haas seine von Leben und versteckter Trauer überlaufende Collage gewidmet. Das AZ, das er so heraufbeschwört, ist vor 40 Jahren, in der Nacht vom 21. auf den 22. Januar 1985 abgebrannt. Auf einer Veranstaltung des Archivs Soziale Bewegungen im E-Werk erklärt Florian Haas sein autobiographisches Werk und berichtet von den Mühen bei seinen Recherchen über die Punkszene und ihre Skurilitäten. Am Ende des Beitrags erzählt der ehemalige Stadtrat Atai Keller von seiner AZ-Geschichte und davon wie das AZ dazu beigetragen hat, die Kultur in Freiburg zu verändern. Man merkt, so ganz losgelassen hat es ihn nicht.

