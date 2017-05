Der Pflegenotstand ist in aller Munde. Auch in Südbaden gibt es seit einiger Zeit ein Bündnis Entlastung jetzt für mehr Personal in den Krankenhäusern. Die Gewerkschaft ver.di hat nun Fragebögen in verschiedenen Kliniken in Freiburg und der südbadischen Umgebung ausfüllen lassen, um so noch ein genaueres Bild der Arbeitsbelastung des Personals zu bekommen. Über die Ergebnisse haben wir mit Reiner Gais, Geschäftsführer des ver.di Bezirks Südbaden gesprochen.