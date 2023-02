FrauenNachtTaxi: Höhere Preise, geringere Leistungen! Auch weniger Sicherheit?

Das von der Profitgier der Energiekonzerne in Gang gesetzte Inflationskarussell erreicht nach den Kindereinrichtungen und den Taxigebühren jetzt auch das FrauenNachtTaxi. Die im Durchschnitt 40 %-ige Preissteigerung, die der Gemeinderat den Taxisunternehmen bewilligt hat, wird jetzt auch auf die Nutzerinnen des FrauenNachtTaxi ausgedehnt: 10 statt 7 € Standardpreis bei reduzierten Leistungen: Nur noch 23 Uhr bis 5 Uhr, statt 22 bis 6 Uhr und nur noch bis zur Stadtgrenze, weil Umlandkommunen bzw. Landkreise nicht zahlen wollen. So der Vorschlag der Verwaltung im Hauptausschuss des Gemeinderats am 27. Februar.

Sozialbürgermeister Kirchbach rechtfertigt die Erhöhung des Standard -Preises um mehr als 40% mit dem Erfolg:0:10

Die Preisabschätzungen der Verwaltung kamen von zwei seiten unter Druck: Der marktliberale Fiek (FDP) bezweifelt angesichts nur 40 % Steigerung bei den Taxigebühren den Anstieg der -Kosten von 460.000€ auf über 1 Millionen €.

Die Nachwuchsliberalen aus der Jupi- Fraktion fanden es angesichts der angenommenen Profitmarge von nur 2% der Taxiunternehmer ungerecht, dass bei einem ausgehandelten 5 % Rabatt zugleich der beschlossene Behinderten Taxi Preis bei 12 € läge, wenn der Tarif des Frauentaxis bei einkommenschwächeren Frauen (Schülerinnen, Studentinnen Freiburg Pass u.a. ) weiterhin bei 7 € verbleibe bzw. 10 € im Standard-Preis liegt.

Nur Dr. Winkler (Freiburg Lebenswert) monierte wiederholt die dritte Komponente -Schluss an der Stadtgrenze - als beträchtlichen Sicherheitsverlust: Die Stadt will zukünftig keine Fahrten über die Stadtgrenze hinaus bezuschussen!

Hier stimmte die Gleichstellunsbeauftragte der Stadt, Frau Thomas zu0:51

Also viel Klärungs- wie Handlungsbedarf zwischen den Fraktionen bis zum 7.3.23 der Gemeinderatssitzung.

(kmm)

Gesamt debatte:23:20