Frauenrechte: Recht auf Abtreibung

Die Aufregung war groß als am 03. Mai 2022 ein Entwurf des amerikanischen Supreme Court geleakt wurde, in dem bekannt wurde, dass das oberste Gericht der USA eine Grundsatzentscheidung von 1973 kippen möchte und damit das Recht auf Abtreibung in den USA abschaffen könnte. Sollte die Entscheidung des Supreme Courts zugunsten der Verschärfung ausfallen, würde es künftig kein landesweites Recht auf Abtreibung mehr geben und jeder Bundesstaat könnte selbst entscheiden ob und wie Abtreibungen dort legal sein sollen.

Die USA sind mit diesem Vorgehen leider nicht die einzigen Länder. Gerade in Ländern mit konservativen und rechtspopulistischen Regierungen hat man in den vergangen Jahren immer wieder reaktionäre Entscheidungen beobachten können - was die Rechte von Frauen* angeht und vor allem was das Recht auf Abtreibung angeht.

Deshalb beschäftigen wir uns in unserer Sendung Amnesty Aktuell am 06. Juni 2022 mit Frauen*rechten und im ganz besonderen mit dem Recht auf Abtreibung

Hierzu konnten wir auch dieses Mal wieder spannende Gespräche führen. Charlotte sprach mit Eva Rebholz, der Geschäftsführerein von ProFamilia Freiburg über die Situation in Deutschland. Und Charlotte interviewte Prof. Dr. Lemke, die geschäftsführende Direktorin des englischen Seminars der Universität Freiburg zur Situation der Frauenrechte und der Entscheidung des Supreme Court in den USA. Sophie führte ein Gespräch mit Rosalie über die Frauenrechtslage in Polen. Rosalie lebte für 10 Monate in Polen und erlebte dort mit, wie sich nach einer Verschärfung des Abtreibungsgestzes 2020 nationaler Widerstand bildete.

Wie immer gibt es auch News zu Menschenrechtsthemen, Veranstaltungstipps, unsere Amnesty-Erfolgsgeschichte und ein ganz besonderes Musikprogramm.