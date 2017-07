Gegen Vorsitzende von Amnesty International Türkei, wird wegen "Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terroristischen Vereinigung" ermittelt

Nach Informationen von Amnesty International ermittelt die Staatswanwaltschaft gegen die Vorsitzende der türkischen Sektion von ai, Idil Eser wegen "Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terroristischen Vereinigung". Idil Eser war am Mittwoch zusammen mit 11 weiteren führenden MenschenrechtsaktivistInnen in einem Hotel auf der Insel Büyükada bei Istanbul festgenommen worden. In dem Hotel fand ein Treffen statt, indem über besseren Schutz für MenschenrechtsaktivistInnen beraten werden sollte. Alle Teilnehmer des Treffens wurden festgenommen und auf verschiedene zum Teil weit abgelegene Polizeiwachen verteilt. Laut Amnesty liegt ein Haftbefehl gegen Idil Eser vor. Aus der Art der Anschuldigung kann überdies geschlossen werden, dass Idil Eser mindestens 7 Tage in Polizeihaft bleiben wird. Amnesty fordert die ssofortige und bedingungslose Freilassung aller am Mittwoch festgenommenen MenschenrechtsaktivistInnen.