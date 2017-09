Gewerkschaftliche Aktionen gegen Macrons Arbeitsmarkt"reform"

Life is strange - Before the storm: So heisst das Computerspiel zu dem "Daughter" den Soundtrack geschrieben haben, der gleichzeitig als ihr drittes Album fungieren soll. Daneben ganz frisch die "Shout Out Louds" mit neuem Material, "Zola Jesus" und die "Pains Of Being Pure At Heart". Eingerahmt von weiteren Vertretern des Soundtracks geht so das Musikmagazin zum Wochenende an den Start. Bis bald. Pippi.