Halbherzige Mietpreisbremse wirkt in Paris ab heute

Zum zweiten Halbjahr am 1. Juli nehmen in Deutschland und Frankreich wirtschafts- und sozialpolitische Massnahmen und Anpassungen Wirkung. In Frankreich sind es dieses Jahr unter anderem eine Massnahme, die wegen der Gelbwestenproteste aufgeschoben wurden; Eine Massnahmen, die vor kurzem wegen der Proteste im Gesundheitswesen getroffen wurde; Und eine Art Mietpreisbremse, von der Paris ab heute Gebrauch macht (weitere Grossstädte im Grossraum Paris und anderswo dürften in Kürze folgen). Der folgende Beitrag erklärt worin diese Mietpreisbremse besteht, wo die Haken sind und was sie konkret in Zahlen bedeutet.