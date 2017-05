Hin & Her - Migrationssgeschichte von Frauen in Freiburg

Die Feministische Geschichtswerkstatt zeigt am 06. und 07. Mai erneut Migrationsgeschichte von Frauen in Freiburg.

(Ein paar Karten gibt es noch für Samstag. Kurzentschlossene können es versuchen unter: info@femwerkstatt.de)

Ihr hört bei LaRadio im Vorfeld ein Interview mit den Mitgliedern der Feministischen Geschichtswerkstatt sowie Schauspielenden der Reise.

Die kleine Tagesreise fährt zu Orten in Freiburg und in den Tälern des Schwarzwalds. Wir erzählen von ganz unterschiedlichen Frauen, die Grenzen überquerten. Mit Musik, Schauspiel, Zeitzeuginnen und einer kompetenten Reiseleitung startet die Fahrt im Mittelalter, vor den Toren der Stadt und bringt euch durch viele Jahrhunderte bis in die Gegenwart, in den Stadtteil Landwasser.