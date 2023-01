Seit vier Monaten schweigt die Freiburger Stadtspitze und der Gemeinderat zur Unterdückung des mörderischen Ayatollah-Regimes gegen die feministisch geprägte Rebellion - Frau-Leben-Freiheit.

Wir sprachen mit Irene Vogel dazu 4:15

Pia Federer (GRÜNE) wollte zum Thems nichts sagen. Ihr Frktionsvorsitzende Maria Viethen kündigte am Rande der 2.Sitzung des HFA am 17.1.2023 einen Entwurf einer Gemeinderatsstellungsnahme an, der an alle Fraktionen zur Abstimmung gehen soll.

