Jetzt auch mit Einfluss in London: Die nordirische DUP

UPDATE: In London hat die konservative Partei mit der Democratic Unionist Party, kurz DUP, heute Morgen die Unterstützung einer konservativen Minderheitenregierung beschlossen. Nach der Wahl am 8. Juni haben die Konservativen keine eigene Mehrheit mehr im Parlament, sondern sind auf einen, wenn auch kleinen, Koalitionspartner angewiesen. Für die Premierministerin ist der Deal enorm wichtig, um im Amt zu bleiben und damit ihren parteiinternen GegnerInnen zu trotzen. Die DUP ist die derzeit erfolgreichste protestantisch-nordirische Partei und setzt sich für den Verbleib der Region in Großbritannien und gegen eine Vereinigung mit der irischen Republik ein. Dazu kommen deutlich konservative Haltungen gegenüber beispielsweise den Rechten von Frauen und Homosexuellen.

Sally Galiana vom irischen Radiosender Near FM hat mit uns darüber gesprochen, welche Positionen und Probleme die DUP in die Londoner Regierung mitbringen wird.