Kritik an Hotelplänen und Vergabepraxis von Grundstücken

In Kirchzarten, das im Dreisamtal in wenigen Kilometern Entfernung von Freiburg liegt, wird derzeit massiv gebaut. Im neuen Baugebiet am Kurhaus wird wohl auch ein Projekt des Mietshäuser-Syndikats entstehen, ansonsten aber hauptsächlich teures Wohnen und viele eher kleinere Häuser mit entsprechendem Flächenverbrauch. Jetzt soll auch noch ein neues 4-Sterne Wellnesshotel gebaut werden. Der Investor möchte auch das Kurhaus in Erbpacht betreiben und dafür 7 Baugrundstücke erhalten. Diese Pläne, die am Donnerstag im Kirchzartner Gemeinderat verabschiedet werden sollen, kritisiert die neue Kommunalwahlliste sozialökologischer Wandel. Wir haben mit Holger Schatz von der Liste sozialökologischer Wandel über die Hotelpläne und die Kirchzartner Wohnungspolitik gesprochen.