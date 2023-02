Lützerath ist geräumt. Aber es bleiben Menschen, die nur durch die Räumung geschockt, teils verletzt und womöglich repressionsbedroht sind, sondern auch bleibend beeindruckt von den Erfahrungen, die sie in der Zeit der Besetzung gemacht haben. Eine Person, die sich lange an der Besetzung beteiligt hat, hat für Radio Dreyeckland die Räumung beobachtet und uns einen Rückblick geliefert, der diese beiden Aspekte in den Blick nimmt.