Laut Stadtbau gibt es demnächst keine größeren Mieterhöhungen im FSB-Verbund

Durch die Gemeinderatsentscheidung die Mieten der Stadtbau an den Mietspiegel heranzuführen gibt es bei der Freiburger Stadtbau immer wieder Mieterhöhungen. Nun gab es Gerüchte, dass in etwa 100 FSI Wohnungen, in denen auch noch ein Instandhaltungsstau herrscht, im Juni Mieterhöhungen drohen könnten. Dem widerspricht Michael Schanz, Abteilungsleiter Wohnen & Vermieten bei der FSB nun gegenüber Radio Dreyeckland aber. Im FSB-Verbund seien momentan keine solchen flächendeckenden Mieterhöhungen geplant. 3:27