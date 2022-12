Linke Krisenproteste bekommen in Freiburg aktuell keinen Zulauf

Egal ob die Bündnisse Preise Runter oder Genug ist Genug heißen, eine relevante Zahl an Menschen kriegen sie aktuell nicht in Freiburg auf die Straße. Auch wenn es am Samstag den 10. Dezember sehr kalt war und geschneit hat, ist das die eigentliche Erkenntnis aus der Genug ist Genug Demo, die Radio Dreyeckland für euch begleitet hat. Bei uns könnt ihr die Reden teilweise nachhören, vor allem aber, wollen wir ein paar Worte über die geringen Teilnehmer:innenzahlen verlieren. Die Organisator:innen hatten auf mehrere Tausend Menschen gehofft, gekommen waren ca. 250. Ein Weiter so mit der nächsten Demo Im Januar oder Februar sollte es nicht geben. Mensch sollte den Mut haben einzugestehen, dass das Mittel Demonstration, gerade wenn es sich um allgemeine Forderungen auf Bundesebene dreht, aktuell in Freiburg von linker Seite nicht das richtige Mittel ist. Was es braucht ist mühevolle Basisarbeit. Ein kommentierender Rückblick auf die Demonstration, die forderte „Sichere Energieversorgung in unserer Hand; Wir verdienen mehr – Löhne hoch! Geringe und mittlere Einkommen anständig erhöhen; Energiepreise runter

; Grundbedarf sichern – wir frieren nicht für deren Profite; Uns alle entlasten & Superreiche besteuern; 1000€ Wintergeld & die, die zu viel haben, besteuern!; Keine*r soll sich an der Not bereichern - Krisenprofiteur*innen besteuern; Bezahlbaren Wohnraum sichern - Mietpreisdeckel einführen; Grundrecht auf Mobilität - 9€ Ticket & Nachhaltige Mobilität ermöglichen.“ (FK)