Menschenverachtende, rassistische Aufteilung - Freiluftgefängnis Registrierzentrum Heidelberg

„Gegen jede Form von Rassismus und Ausgrenzung! Schließen wir uns zusammen“ so der Titel einer Demonstration am Samstag den 1. Oktober in Heidelberg , die von vielen Gruppen in Baden-Württemberg getragen wird. (Zugtreffpunkt in Freiburg zur Fahrt nach Heidelberg: Sa. 1. Oktober 9.30 Uhr Gleis 2, HBF Freiburg) Vor Ort wird der Protest, der sich auch gegen das sogenannte Registrierzentrum richtet, das Massenabfertigung institutionalisiert, z.B. von der Space Initiative Heidelberg getragen.

Wir sprachen mit Hassan und Nora von der Space Initiative Heidelberg über das Registrierzentrum und die Stimmung gegenüber Flüchtlingen in Heidelberg.