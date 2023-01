Miriam Alvarez und Birgit Heidtke sprachen über die Anfänge des migrantischen Feminismus in der Bundesrepublik Deutschland in den 1980er und 90er Jahren und das internationale Frauenhaus, das es damals in der Region Freiburg gab. Wie organisierten sich Migrantinnen, wie halfen sie sich selbst und empowerten sich und andere? Ein Vortrag im Rahmen der Ausstellung „Aufbrechen ­ 50 Jahre Neue Feministische Bewegungen in Freiburg“.