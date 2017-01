Mitgliedstaaten lehnen Zulassung von drei genmodifizierten Pflanzen ab

Die EU-Mitgliedstaaten haben am Freitag mehrheitlich gegen die Zulassung von zwei genmodifizierten Maissorten für den Anbau in der Europäischen Union gestimmt. Darüber hinaus lehnten sie es ab, die Anbaulizenz für den Mais MON810 von Monsanto zu verlängern. Es war die einzige genmodifizierte Pflanze, die bislang für den Anbau in der Europäischen Union zugelassen wurde.

Mit ihrer Abstimmung lehnten die Regierungen der Mitgliedstaaten Vorschläge der Europäischen Kommission ab. Die Bundesregierung enthielt sich in beiden Fällen der Stimme.

Die Europäische Kommission erklärte, sie werde im Frühling bei einem Ausschuss der EU-Mitgliedstaaten in Berufung gegen diese Entscheidung vorgehen.